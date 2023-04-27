Подмосковье 27 апреля 2023, 22:46 Дзюдоист из Дмитрова завоевал бронзу на международном турнире в Хабаровске Кирилл Брежнев

Читать 360tv в

Спортсмен из Дмитрова Кирилл Брежнев выиграл бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо памяти Василия Ощепкова. В соревнованиях участвовали порядка 200 атлетов из России, Беларуси, Монголии, Армении, Сербии, Индии и Таджикистана.

«Конкуренция была очень сильная. Большинство спортсменов — примерно одного уровня, и все решала малейшая ошибка. Но это и интересно, когда такой подбор соперников», — рассказал представитель спортивной школы «Динамо-Дмитров»

Реклама

В Хабаровске дзюдоисты разыграли 14 комплектов наград. Первое место в общем медальном зачете заняли россияне с 40 медалями, из которых 13 золотые. Единственным, кому удалось вывезти медаль высшей пробы из России, стал представитель Монголии Унуболд Лхагваямтс.

«У монголов очень хорошая школа. Но, конечно, не хватает международных соревнований, где представлены сильнейшие дзюдоисты мира. Пока нам доступ на такие соревнования закрыт, но мы усиленно готовимся, и, когда придет время, снова громко заявим о себе на мировых татами», — добавил Брежнев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».