Подмосковье 17 апреля 2024, 17:55 Воспитанник семейного центра «Можайский» выиграл в турнире по шашкам Министерство социального развития Московской области, Семейный центр "Можайский"

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Пять воспитанников семейного центра «Можайский» приняли участие в личном первенстве по игре в шашки. Один из них занял первое место.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, соревнование провели среди учреждений соцобслуживания региона в Наро-Фоминске. Первое место занял Егор из центра «Можайский».

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«Участники проявили не только свои навыки в игре, но и спортивный дух и стремление к победе. Каждый из них продемонстрировал высокий уровень подготовки и умение принимать верные решения в сложных игровых ситуациях», — отметили в ведомстве.

Победителей наградили ценными призами, все участников поблагодарили за усердие.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия способствуют развитию спортивных навыков у детей и помогают им раскрыть потенциал.

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