Подмосковье 08 мая 2023, 21:19 Новые рабочие места появятся на предприятии «Воскресенск-Химволокно» Светлана Плотникова

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Предприятие по переработке пластика «Воскресенск-Химволокно» откроет новый цех на производстве. Компания занимается изготовлением материала для текстильной и мебельной промышленности из сырья, который поступает со всех регионов России, а также Алжира и Монголии.

«На территории нашего завода уже определено место, где появится новый цех по производству полиэфирного волокна. Благодаря этому мы не только увеличим объём выпускаемой продукции, мы также дадим округу новые рабочие места», — отметил директор предприятия Александр Ким.

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На текущий момент на производстве заняты порядка 180 сотрудников. Специалисты сопровождают процесс изготовления продукции из поступившего сырья на всех этапах.

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