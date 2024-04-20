Подмосковье 20 апреля 2024, 12:10 Воскресенский лицей примет участие в математическом проекте Медиасток.рф

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Воскресенский лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова станет участником нового регионального проекта «Математические классы Подмосковья». Он нацелен на улучшение уровня обучения математике и инженерным дисциплинам.

Обучающие занятия проведут в здании «Навигатор», следуя областным образовательным стандартам и методике, разработанной для седьмых классов с углубленным курсом математики.

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Проект пройдет при поддержке Московского физико-технического института и образовательного центра «Взлет». Ученики получат всестороннюю поддержку в организации подготовки к олимпиадам по предметам, включая Всероссийскую олимпиаду школьников.

Напомним, управление образования приглашает школьников принять участие в независимом тестировании по математике, которое состоится 30 апреля. Для получения дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8(496)4424592.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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