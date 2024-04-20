Подмосковье 20 апреля 2024, 14:33 Воскресенские партийцы поучаствовали в Дне донора Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Акция, посвященная Дню донора прошла в Воскресенске. Активисты молодежных движений и члены местного отделения партии «Единая Россия» сдали кровь в специализированных пунктах.

Помимо членов и сторонников «Единой России», в сдаче крови также приняли участие молодогвардейцы, поддерживая партийный проект «Здоровое будущее». Благодаря акции пополняется необходимый запас донорской крови, часть которого направят для нужд специальной военной операции.

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Также, в структурном подразделении центра крови для всех участников провели экскурсию, приуроченную ко Дню донора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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