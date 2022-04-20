Воскресенск на 78% выполнил проект газификации

Топливо по программе «Социальная газификация» пришло в 44 населенных пункта Воскресенска. Всего в проект здесь включили 56 сел и деревень.

Воскресенск уже на 78% выполнил план по президентскому проекту. Такие же работы идут и в других городских округах Подмосковья.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов сообщил, что трубы прокладывают в 105 населенных пунктах региона.

За время действия президентской программы „Мособлгаз" полностью догазифицировал 1431 населенный пункт Игорь Баранов.

Он рассказал, что работа идет по графику. Кроме того, Баранов напомнил о необходимости обслуживать газовое оборудование не реже чем раз в год.

«Мы идем четко по графику. Все больше жителей Подмосковья получают газ по программе», — отметил генеральный директор.

Подать заявку на договор по обслуживанию оборудования можно на сайте или в офисах «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.