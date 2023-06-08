Подмосковье 08 июня 2023, 09:19 Встреча с чемпионкой мира по хоккейболу Ириной Кулагиной прошла для юных жителей Воскресенска

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Познавательную программу для детей «Воскресенск — город спорта» подготовили сотрудники дома культуры в деревне Ратчино. Ребятам рассказали о земляках, прославивших город на международных соревнованиях.

Ребятам рассказали о выдающихся достижениях борца Анатолия Парфенова, пловчихи Анастасии Зуевой, фехтовальщика Александра Бекетова, легкоатлета Алексея Кузнецова. Особое внимание уделили спортивным победам воскресенских хоккеистов. Клуб «Химик» воспитал чемпионов Олимпиады, мира и Европы, обладателей Кубка Стэнли Игоря Ларионова, Валерия Каменского, Валерия Зелепукина, Вячеслова Козлова, Александра Черных и многих других.

На встречу в детьми приехала воспитанница спортивного клуба «Химик», капитан женской хоккейной команды «7.62» Ирина Кулагина. Она рассказала о своей спортивной карьере, поделилась секретами достижений и успехов. Хоккеистка отметила, что всегда нужно идти вперед, невзирая на трудности, и пожелала начинающим спортсменам достигать поставленных целей. В конце дня Ирина провела с участниками мастер-класс по владению клюшкой.

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