Воробьеву доложили о запуске производства автобусов на отечественных комплектующих

Первый автобус, созданный на отечественных и китайских комплектующих, сойдет с конвейера на Ликинском автобусном заводе (ЛиАЗ) уже через две недели. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила зампред правительства региона Анна Кротова.

«Третьего июня с конвейера в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ) сойдет первый автобус полностью на отечественных и китайских комплектующих, прошедший сертификацию», — сообщила Кротова.

Зампред рассказала, что для перехода на новые комплектующие представители власти вместе с водителями посетили ЛиАЗ и внесли свои предложения. Также пригласили российских производителей для выбора запчастей, которые они смогут изготовить и поставить на завод.

Западные санкции вызвали сложности в транспортной отрасли. Автобусы, которые выпускали на ЛиАЗе, на 60% состояли из иностранных комплектующих. На 20–200% выросла стоимость запчастей, сами автобусы подорожали на 30–40%, а техобслуживание — на 30–50%. А ставка по лизингу выросла в 2–2,5 раза. Кротова доложила, что для сдерживания роста цен власти начали работу с подмосковным УФАС. Внесли изменения в закон о лизинге, и более 500 автобусов выкупят досрочно и без штрафов.