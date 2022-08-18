Воробьев заявил о серьезном потенциале IT-сферы Подмосковья

IT-сфера в Московской области имеет большой потенциал, и регион стремится развивать это направление, работать над новыми проектами. Один из них — IT-парк в Лобне, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что изменившая экономическая реальность, санкции, уход иностранных компаний из России показали, какие сферы нуждаются в особой поддержке и развитии, чтобы не оказаться в тупике и совершить качественный прорыв.

Есть области, где пока наблюдается отставание, но у некоторых сфер очень серьезный потенциал, пояснил губернатор Московской области.

«Что касается перерабатывающей промышленности, торговли, IT, здесь у нас есть очень серьезный потенциал. Часто говорят про микроэлектронику. Справедливо — это не самая сильная сторона у нас. Но и здесь есть ряд проектов, в частности в Дубне, которые обнадеживают, и еще один пилотный мы хотим сделать. Это IT-парк в Лобне», — уточнил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья пояснил, что проект позволит его резидентам — талантливым молодым людям — остаться работать в регионе и реализовать свои возможности.

В Московской области ранее ввели налоговые льготы для IT-компаний. В частности уменьшили ставки по упрощенной системе налогообложения: с 6% до 1% — в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, с 15% до 5% — если объект налогообложения «доходы минус расходы». Плюс регион выдает таким компаниям специальный грант.