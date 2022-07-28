Недостроенное здание кафе с магазином снесли в Протвине

В Подмосковье уже не первый год проводится активная работа по ликвидации недостроев, аварийных объектов и самостроев. Недавно на территории Протвино выявили незавершенное здание — там должно было появиться кафе с магазином, но работы остановились. В итоге объект решено было ликвидировать.

«В результате этой работы в городском округе Протвино, в районе Заводского проезда, на участке площадью порядка 1500 квадратных метров был выявлен объект незавершенного строительства — недостроенное здание кафе с магазином. Строительство началось в 2010 году, однако позже было остановлено. В связи с чем недострой был включен в перечень объектов незавершенного строительства», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, постройка оказалась небезопасной для местных жителей. Поэтому было решено оперативно ее снести. К текущему моменту земельный участок уже освободили от опасного здания.

В целом в Протвине выявили 14 объектов незавершенного строительства, из них шесть оказались самостроями. Удалось снести или привести в соответствие семь объектов, это половина от общего количества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже более 10 инвесторов получили участки по программе «Земля за рубль». Они займутся импортозамещением.