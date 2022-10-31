Воробьев заявил, что мобилизованные продолжают получать дополнительную экипировку | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 14:17 Воробьев заявил, что мобилизованные продолжают получать дополнительную экипировку Губернатор Воробьев: мобилизованные продолжают получать экипировку

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Жители Подмосковья, которых мобилизовали для участия в спецоперации, продолжают получать всю необходимую им экипировку. Уже на этой неделе эту работу могут закончить, отметил во время совещания губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если сначала задачей было дополнительное обмундирование и оснащение, то с ним мы решаем и решим уже на этой неделе», — отметил он.

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Ранее Андрей Воробьев заявлял, что каждый мобилизованный в Подмосковье получает дополнительную экипировку. Оно, по его словам, состоит из 22 предметов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об особом внимании к семьям военнослужащих в Подмосковье. Он напомнил, что получить поддержку и помощь родственники военнослужащих могут в специальных центрах — лично или по телефону.