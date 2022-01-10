Воробьев заявил, что дороги Подмосковья в непогоду должны соответствовать высоким стандартам

Зима в московском регионе в этот раз выдалась очень снежной. Это красиво и приятно, но нужно обязательно позаботиться о комфорте людей. Для этого все дороги и тротуары должны быть хорошо почищены. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зима очень снежная, приятная, и природа, конечно, позволяет с удовольствием проводить время на воздухе. Наша задача, чтобы и тротуары, и дороги, вся система ЖКХ соответствовали самым высоким стандартам», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что сильные осадки были в московском регионе и в прошлую неделю, и прогнозируются и в предстоящую. Может выпасть 35-40 миллиметров.

«Это очень серьезная нагрузка на коммунальные и дорожные службы», — подчеркнул глава региона.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что очисткой дорог региона от снега занимались более 2,7 тысячи машин. из-за наледи и сильных осадков все службы перешли на усиленный режим работы.

Областной оперштаб круглосуточно мониторит погодно-дорожные условия, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов, подчеркнул Гержик.

Синоптики прогнозировали, что 10 января в московском регионе будет сильный снег, гололедица и метель.