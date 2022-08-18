Воробьев: время ожидания в приемном покое больниц Подмосковья сократят до 40 минут

Снижение времени ожидания пациента в приемном покое в подмосковных больницах находится в числе приоритетных задач модернизации сферы здравоохранения. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что долгое ожидание в приемном покое вызывает у людей понятное неудовлетворение качеством услуг, возникают жалобы. Благодаря большому количеству каналов обратной связи людей слышат и реагируют на их сообщения.

«Поэтому мы начали [модернизацию лечебных учреждений], естественно, с приемного отделения. У нас есть сейчас ожидание: больной может до полутора часов, 86 минут, если точно, ожидать. Задача — сократить до 40 минут оформление пациента и его госпитализацию», — подчеркнул губернатор Московской области.

Для этого, пояснил Воробьев, многие процедуры максимально переводят в цифровой формат, создают понятную навигацию в больницах. Помогает и оснащение современным оборудованием, которое позволяет ускорить диагностический процесс.

«И опять все зашивается в цифровой формат. То есть ручная работа, все эти рукописи, они просто уходят раз и навсегда», — заключил он.