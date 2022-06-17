Опыт Подмосковья в повышении качества медуслуг представили на ПМЭФ

Опыт Московской области в повышении качества медицинских услуг обсуждался на Петербургском международном экономическом форуме. Сенатор от Подмосковья Ольга Забралова рассказала в интервью «360» на ПМЭФ, какие усилия предпринимали для развития здравоохранения в регионе.

Источник фото: телеканал «360»

Удовлетворенность качеством

Забралова отметила, что Подмосковье имеет ряд преимуществ перед другими регионами в повышении качества медицинских услуг. Она напомнила, что эту задачу поставил еще президент в 2019 году, когда бы принят указ, направленный на развитие здравоохранения до 2021 года.

«И одно из серьезных направлений в этом указе — удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи, чтобы понять, что им нравится или не нравится, и почему. Нужно понять, откуда эту обратную связь брать. И нужны критерии оценки, чтобы понять, что мы замеряем», — сказала она.

Среди жителей Подмосковья провели опрос о том, довольны ли они качеством медпомощи.

«По результатам выяснилось, что 55% не удовлетворены качеством медпомощи, но при этом из этих 55% не все были в поликлиниках и стационарах, то есть они не соприкасались с медорганизациями. А те, кто получал медицинскую помощь, оценили работу скорой, поликлиник и стационаров. По замерам 34% были не удовлетворены работой поликлиник, 26% не удовлетворены работой стационара и 29% — работой скорой. И мы стали направлять усилия туда», — рассказала сенатор.

В Подмосковье есть уже восемь каналов обратной связи.

«Это „Добродел“ и почта Министерства здравоохранения, почта министра, главных врачей, почта губернатора, портал обратной связи на госуслугах, обзвон нашим роботом Светланой тех, кто накануне вызывал скорую помощь, замеряем их степень неудовлетворенности — сразу же на следующий же день. Оценка по электронной почте: насколько понравилось, не понравилось, единая справочная служба 122, соцсети и обзвоны. И из них мы тоже получаем обратную связь», — сказала Забралова.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

10 критериев

Для оценки удовлетворенности жителей Подмосковья качеством оказания медпомощи в поликлиниках и стационарах ввели 10 критериев.

«Что касается поликлиник — это, конечно, время ожидания записи к врачу, очереди, отношение персонала, доступность, удовлетворенность сервисом, комфорт пребывания в стационаре, время ожидания в приемном отделении (было много недовольств). Это и транспортная доступность, логистика — это важно, особенно для детей и пожилых людей и людей с ограниченными возможностями», — отметила Забралова.

При этом три направления — поликлиника, скорая, стационар — расширили на подпункты.

«По поликлинике — 27% недовольны тем, что должны ходить к врачу за рецептом. Например, пациент с сахарным диабетом, ему приходится тоже ждать в очереди, это отнимаем время. Второе — сложно записаться к сложным, узким специалистам. И третье — очереди на прием к врачу. В стационаре — недовольны тем, что большое количество исследований надо сделать перед госпитализацией, отсутствие навигации в больнице, невнимательность медперсонала. В работе скорой помощи недовольны тем, что долго ждать, трудно дозвониться. Эти проблемы мы решили, но претензии были», — сообщила сенатор.

Источник фото: Министерство здравоохранения Московской области

20 проектов

В Московской области внедрили 20 проектов, которые точечно бьют по проблемам.

«Поликлиника — это проект „Онлайн-поликлиника“. Электронные справки, IP-телефония, телемедицина и лабораторные исследования. Задача — уменьшить количество ненужных посещений и снизить долю тех, кто недоволен, с 34 до 25%», — рассказала Забралова.

За последний год 10% обращений в поликлиники было связано с получением справок, информации.

«И наша цель это сократить. Первое — IP-телефония: мы перешли на время ожидания ответа оператора не более нескольких секунд, единый номер 122, оператору уже не требуется ни полис, ни адрес. Это не полностью охватывает всю территорию, но если номер ваш уже вбит в систему меддокументов, для записи ничего не потребуется. Это аудиоидентификация пациента», — сообщила она.

Как минимум восемь справок теперь можно получать без посещения врача.

«А на количество посещений если перевести это почти два миллиона человек, которые за ними ходят. Сейчас в электронный вид перевели два вида справок и до конца осени переведем остальные шесть. Ты эту справку не теряешь, видишь в личном кабинете через три дня, и ее сразу видит доктор. Мы сократили огромное количество очных посещений», — сказала Забралова.

Время ожидания в приемном покое сократили втрое.

«Раньше ждать в приемном покое можно было до трех часов, сейчас сократили до 60 минут для плановой госпитализации и пациентов средней тяжести. В одном кабинете проводятся все обследования», — сообщила сенатор.

Получить льготный рецепт теперь тоже можно без посещения врача. Для этого есть телемедицина.

Источник фото: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Телемедицина в данном случае помогает нам визуальный контакт установить и приезжать никуда не нужно. Приходить не нужно, льготный рецепт будет выписан. Есть удаленные регионы, где нет узких специалистов, так бывает. И если нет узкого специалиста, как раз онлайн-консультация помогает», — отметила она.

Внедрили систему «Лабораторные исследования» (ЛИС), электронную очередь на забор крови, отправку результатов анализов в личный кабинет пациента и доктору (проект «Анализатор»). Еще два проекта — по оценке поликлиник.

«Проект „Эффективная поликлиника“: мы поликлиники рейтингуем и должны понимать, что они все приведены к одному стандарту. Профилактика, доступность, качество, обратная связь. Есть баллы, критерии, по которым оцениваем. Сейчас средний балл три. До конца года должно быть четыре бала. Есть проект „Идеальная поликлиника“ — это 11 критериев оценки. Это и работа по единому брендбуку, и внешний вид сотрудников, и разделение потоков пациентов», — рассказала Забралова.