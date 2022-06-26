Воробьев: в Подмосковье реализуют новые инвестиционные проекты с Индией, Китаем и Турцией

В Московской области появляются новые инвестиционные проекты. В области фармы, например, это сотрудничество с Индией, в сфере машиностроения — с Китаем, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Есть важные проекты, проекты, инженерные, инновационные, в том числе это фарма с Индией, это машиностроение с Китаем и это на различные узлы и стройиндустрия с Турцией», — рассказал глава региона.

Воробьев отметил, что и российские предприниматели с серьезными компетенциями предложили интересные проекты для реализации.

В области технологичного производства два самых ярких, по его словам, — это во-первых, изготовление современным бытовых промышленных котлов с экспортным потенциалом. Во-вторых, это большой завод по водоочистке.

«Нам это очень понравилось, мы предложили соответствующие площадки», — добавил губернатор.

В этом году Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив. Список составили на основе опроса более чем 500 тысяч предпринимателей, оценивших удобство ведения бизнеса, качество инфраструктуры и взаимодействие с властями.