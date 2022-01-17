В Подмосковье сдадут около 20 новых поликлиник в 2022 году

Около 20 поликлиник должны открыть в Московской области 2022 году. Одно такое учреждение уже начало работать. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Речь идет о поликлинике в Реутове, к ней будут прикреплены почти 40 тысяч человек.

«Ну, а мы продолжаем строить поликлиники. И Мытищи, и Раменское, и Домодедово. Порядка 20 объектов в этом году будет сдано», — отметил Воробьев.

По его словам, в современной поликлинике должно быть современное оборудование: УЗИ, маммограф, рентген, КТ, МРТ.

«Тема очень важная. Неслучайно мы обращаем внимание на привлечение врачей и предусматриваем особые меры поддержки тех, кто приезжает к нам», — добавил губернатор.

Также на заседании глава региона рассказал о том, что в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в подмосковном парке «Патриот» должны развернуть дополнительные койки. При этом пока увеличения числа госпитализаций нет.

За последние сутки в России выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 3388.