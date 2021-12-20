Воробьев сообщил об открытии 20 новых детсадов в Подмосковье

Сразу 20 детских садов откроются в Подмосковье в этом году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 11 из них на 700 мест. По его словам, три из них начнут работать в густонаселенных Красногорском городском округе и Одинцове, где проблемы с детсадами до сих пор стоят очень остро.

«Очень подробно идет сопровождение всех тех программ отраслевых, которые обеспечивают результат, перемены, о которых мы не устаем говорить. Поэтому наша программа будет и дальше продолжаться. То есть сегодня мы 11 откроем, и еще плюс девять детских садов в этом году на 600 мест — в Ленинском городском округе, Люберцах и Химках», — уточнил Воробьев.

В новые садики дети пойдут после новогодних каникул. Помимо этого, на следующий год запланировано строительство еще 50 дошкольных учреждений, в том числе мини-садов.

«Подчеркиваю важность реализации этой программы, которая очень востребована на территориях», — добавил губернатор.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что в 2022 году в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада», цель которого — обеспечить преемственность между детским садом и школой.