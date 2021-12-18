Новый формат дошкольного образования появится в Подмосковье

В Подмосковье в 2022 году появится новый формат дошкольного образования. В регионе стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада», цель которого — обеспечить преемственность между детским садом и школой, вовлечь в процесс родителей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, проект намерены реализовать в 100 образовательных организациях.

«В рамках проекта детишки старших и подготовительных групп детского сада будут обучаться на современном инновационном оборудовании. У детских садов появится школы-партнеры, учителя которых будут проводить занятия для дошколят. Также будет организовано шефство от школьников», — рассказала зампред.

Подобная работа поможет детям лучше подготовиться к обучению в начальной школе.

«В перспективе этот проект охватит все детские сады в Московской области», — резюмировала Каклюгина.

Ранее сообщалось, что физтех-лицей имени Капицы получил в этом году статус лидера сферы образования Подмосковья, а в России он поднялся на четвертое место по конкурентоспособности выпускников. Губернатор Андрей Воробьев на собрании попечительского совета лицея отметил, что здесь учатся ребята со всей страны, а скоро откроют новый технопарк с мастерскими и планетарием.