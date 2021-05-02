Воробьев рассказал о снижении младенческой смертности в Подмосковье

За последние шесть лет Подмосковью удалось значительно снизить младенческую смертность. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.

«В прошлом году у нас около 80 тысяч детишек родились. Мы начинали пять или шесть лет назад у нас было 7-8 промилле, как считают смертность на 100 тысяч. Сейчас по первому кварталу 3,1-3,3. То есть радикально младенческая смертность снижается», — отметил губернатор в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам Воробьева, этого удалось достичь благодаря технологиям, ведь раньше таких возможностей по спасению жизней у врачей просто не было. Кроме того, большую роль играет и подготовка медицинского персонала, который обучается в колледжах и институтах Московской области.

Нашим врачам, которые занимаются родами, низкий поклон и слова благодарности Андрей Воробьев.

В Московской области регулярно спасают жизни детям, родившимся с патологиями. Так, три года назад врачи Щелковского перинатального центра выходили ребенка весом 630 граммов. Девочка родилась на 25-й неделе.