Девочку весом 630 г выходили в Щелковском перинатальном центре. Вот как она живет сейчас

Три года назад врачи Щелковского перинатального центра выходили ребенка весом 630 граммов. Юлианна появилась на свет на 25-й неделе. Как сейчас живет девочка с экстремально низким весом при рождении, рассказали ее родители.

Девочка-Дюймовочка отметила третий день рождения. Сейчас уже трудно поверить, но три года назад Юлианна весила всего 630 граммов. Появилась на свет на 25-й неделе. Ее выхаживали в Щелковском перинатальном центре. Каждый день родители смотрели на малышку через стекло кувеза и ждали, когда она наберет вес.

«Очень было психически тяжело, когда выходишь из роддома один, без ребенка. Она была такой маленькой. Мы в „Детский мир“ приходили и смотрели на куклу — кукла больше, чем ребенок наш», — рассказала Надежда Ефимова, мама Юлианны.

Часто у недоношенных детей есть патологии — проблемы с сердцем, глазами, кожей. Ведь органы такого маленького человека еще не готовы к жизни в большом мире. Но Юлианне повезло. Она просто была крохой. Спустя несколько недель, проведенных в отделении патологии новорожденных, ее отвезли домой. Там ее ждали братья и сестры. В семье Ефимовых пятеро детей. И там же началась большая работа родителей — выкармливание, взвешивание, отслеживание режима сна.

«Мы домой приобрели, пока были в больнице, все, что нам говорили врачи. Все, что нужно для развития, чтобы взвешивать ее каждый день и вести блокнот», — отметила Надежда Ефимова, мама Юлианны.

Юлианна быстро набрала вес. Она развивается, как и все сверстники. Уже начинает говорить. Но девочке рекомендовано регулярно проходить осмотры у невролога, педиатра и офтальмолога.

Врачи перинатального центра отметили, что в стенах их центра появлялись дети и меньше Юлианны. Однажды выходили парня весом 420 граммов. Еще несколько лет назад такой ребенок считался выкидышем, но теперь технологии помогают спасать. После родов недоношенные находятся в специальных кувезах. В них тепло и темно, как в утробе. Пока малыши растут, работу ведут и с матерями, потому что от правильного ухода после выписки тоже многое зависит.

«Недоношенные дети имеют индивидуальную программу, разрабатывается индивидуальная программа для каждого малыша, как он будет развиваться, какие технологии нужно применить, чтобы сохранить зрение, функции ЦНС, физического развития», — пояснила Людмила Малютина, главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты отметили, что у Юлианны все хорошо, девочка развивается как все трехлетки. Но наблюдаться она будет как минимум до семи лет.