Воробьев рассказал о слагаемых, позволяющих эффективно работать с Минфином

Всероссийский семинар для руководителей цифровой трансформации финансовых органов стартовал в Доме правительства Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что власти предложили пять слагаемых, которые позволяют обеспечить прозрачность, эффективность и полное взаимопонимание с Минфином.

Воробьев отметил, что в зале собрались люди, которые дружат с финансами, любят Минфин, разбираются в нюансах, деталях гораздо лучше тех, кто занимается политикой.

«У нас всегда получалось разговаривать с Минфином на одном языке. Как известно, любовь базируется на доверии, на взаимопонимании. Если нет одного и второго, то, как правило, это очень зыбко. Поэтому, исходя из финансового управления, мы предложили как раз пять слагаемых, которые позволяют обеспечивать прозрачность, эффективность, а также полное взаимопонимание», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что все это происходит в современном мире в «цифре», а не на бумажных носителях.

«То, что сегодня будет рассказано, вам очень знакомо. Важно, как мы считаем, это внедрить и со стороны федералов иметь полную синхронизацию с этими направлениями», — уточнил глава региона.

Речь идет об информационной системе РГИС, госпрограммах, закупках и обо всем, что связано с контролем за исполнением государственных программ.

«Мы выйдем из этих стен с конкретным пониманием того, как двигаться дальше и эффективно, рационально, рачительно использовать финансы для достижения целей», — рассказал Воробьев.

Цель семинара — помочь руководителям определить главные шаги для цифровой трансформации управления финансами.