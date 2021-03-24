Воробьев рассказал о развитии образования, здравоохранения и ЖКХ в Подмосковье

В Московской области существует запрос на развитие систем образования и здравоохранения. Об этом в ходе заседания Общественной палаты рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Система образования в Подмосковье на хорошем счету, но в прошлом сложилась такая ситуация, что в некоторых муниципалитетах строили дома, но не развивали инфраструктуру. В связи с этим по-прежнему необходимо выделять средства на строительство новых образовательных учреждений, отметил губернатор.

«Контингент у нас растет, поэтому в образовании нам по-прежнему большие ассигнования нужно направлять на строительство школ, детских садов. И эта тема будет нами сопровождаться», — сказал Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что существует запрос на развитие системы здравоохранения. Воробьев напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поддержал строительство большой детской поликлиники в Красногорске.

«Она стоит то ли 14, то ли 15 миллиардов рублей. Ультрасовременная клиника будет для детей. Там 28 профилей сделаем», — сказал глава Подмосковья.

Воробьев также затронул тему ЖКХ. Это также требует особого внимания, указал он.

«Платежка приходит каждый месяц. Если там непорядок, это вызывает оправданные беспокойства, вопросы. В ЖКХ и чистая вода, и качество работы управляющих компаний. Обо всем этом я докладывал президенту», — сказал он.