Воробьев рассказал о проектах развития Подмосковья, которые поддержал Путин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проектах по развитию региона на совещании с зампредами регионального правительства. Эти проекты обсуждались на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Еще одна тема связана со встречей с нашим президентом Владимиром Путиным, где мы обсуждали дальнейшее развитие Подмосковья. Связано это, безусловно, с привлечением инвестиций, строительством инфраструктурных объектов, которое у нас активно реализуется на территории Подмосковья», — сказал Воробьев.

Глава Московской области напомнил, что в июле завершается строительство ЦКАД.

«Последние 25 километров должны быть сданы до июля. Но и кроме ЦКАД у нас строятся большие федеральные объезды, расширяются магистрали. Например, М-5 „Урал“. Большой проект начинается — строительство дороги на Казань — Нижний Новгород. Ряд концессионных соглашений реализуются в Подмосковье. Мы продолжаем строить переезды там, где людям неудобно и необходимо облегчить передвижение, жизнь. По всем этим проектам мы получили поддержку», — сказал губернатор.

Воробьев заявил, что на следующей неделе ожидает доклад о подходах к строительству, которые позволят добиться сдачи объектов с опережающими темпами при высоком качестве.

«Все современные наработки я прошу вас перенять, в том числе и у Министерства обороны. Они строят быстро, качественно. И во всех других направлениях прошу самое умное и эффективное применять в Подмосковье. Школы, поликлиники, переезды и все то, что имеет значение», — подчеркнул губернатор.

Глава Московской области сообщил, что в регионе построят первую большую современную детскую больницу по 28 профилям, оснащенную современным оборудованием.

«При поддержке президента мы можем рассчитывать, что через, я думаю, три года мы увидим современную детскую больницу, где все детки до 18 лет смогут получать своевременную квалифицированную помощь. Сейчас часто мы вынуждены перенаправлять их в различные города, потому что профили, специализация клиник у нас ограничены», — отметил Воробьев.

Губернатор указал, что инвестиции также имеют принципиальное значение. Воробьев подчеркнул, что нужно уделить особое внимание удаленным территориям, где создание новых рабочих мест дает максимальный эффект.

Воробьев ранее поблагодарил Путина за поддержку социальных проектов, реализуемых в Подмосковье в период пандемии.