Воробьев назвал преимущества приложения для контроля строек в Подмосковье

Приложение «Подмосковные стройки», разработанное для удобства жителей, уже доказало свою эффективность. С его помощью можно онлайн наблюдать за возведением домов или предприятий. Губернатор Андрей Воробьев рассказал на ПМЭФ о важности внедрения таких сервисов.

«Все, что касается строек, — это отдельная тема, поскольку когда мы говорим о бизнесе, экономике, чаще всего это стройки. Цех, предприятие, завод, многоквартирные и малоквартирные дома. Поэтому, выбрав через мобильное приложение „Подмосковные стройки“ любой объект, ты получаешь полную информацию», — сказал губернатор.

Но сначала в Подмосковье оцифровали все многоквартирные дома. Теперь каждый покупатель жилья может онлайн следить за строительством.

Если твой дом строится, ты можешь узнать, на какой он стадии. Мне кажется, такие сервисы чем дальше, тем еще больше мы должны друг у друга подсматривать, чтобы перенимать опыт и внедрять в нашу жизнь Андрей Воробьев.

Кроме того, приложение позволяет увидеть все сведения об инспекторских проверках на строительных площадках.

Также на ПМЭФ Андрей Воробьев призвал улучшить систему проверок предпринимателей, чтобы снизить давление на них. По его словам, важно не уничтожить бизнес, а помочь ему не допустить ошибок.