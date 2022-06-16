«Не уничтожить, а помочь». Андрей Воробьев призвал улучшить систему онлайн-проверок бизнеса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил во время ПМЭФ на федеральном уровне улучшить систему онлайн-проверок бизнеса. Задача — снизить давление на предпринимателей.

«Задача — не уничтожить бизнес, а помочь ему не допустить ошибок. Не давить, а оказать поддержку. У нас есть практика, когда предприятие заявляется — ему дают точки, как должно быть, поэтому проверка проходит быстрее. У нас сейчас все в „цифре“ — я на портал отправлю, а по закону я должен бумагу отправить. Поэтому должно изменяться законодательство», — объяснил Андрей Воробьев.

Он напомнил, что есть семь федеральных надзорных органов и 15 региональных. В среднем на одну проверку бизнеса уходит около недели — это большие временные затраты и давление на предпринимателей.

Во многом на помощь уже приходят цифровые сервисы — они помогают быстрее проводить проверки с меньшими затратами времени.

Задача — докрутить цифровое взаимодействие. Внедрение и отладка всегда требуют времени. Некоторые сервисы мы 1 мая запустили. Точно знаем, что это все даст результат Андрей Воробьев.

Он заключил, что Подмосковье оцифровало многие процессы, и это позволило оптимизировать их.