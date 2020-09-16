Воробьев рассказал о преимуществах нового хирургического комплекса «Лапино 2»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал открывшийся в Одинцове новый хирургический комплекс «Лапино 2» доступным благодаря ОМС. Также глава региона высоко оценил профессиональные навыки врачей, которые будут трудиться в медицинском учреждении.

«Да, шикарно, но и на самом деле доступно. Потому что здесь не только добровольное медицинское страхование, не только деньги, но и по обязательному медицинскому страхованию [комплекс] работает», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Хирургический корпус госпиталя «Лапино» построили высотой в шесть этажей. Врачи смогут диагностировать и лечить широкий спектр онкологических заболеваний. Среди них, например, все, которые коснулись женского здоровья, урологии, опухолей головы, шеи и не только.

«Конечно, самое ценное — это всегда врачи. Здесь серьезная и мощная команда врачей под те задачи, которые перед нами стоят. Прежде всего онкология. Этот корпус для этого предназначен», — добавил глава Московской области.

По словам Воробьева, позже в «Лапине 2» будут проводить лучевую терапию и другие востребованные медицинские процедуры и исследования.

Новый хирургический шестиэтажный комплекс, который входит в состав клинического госпиталя, открыли 16 сентября в Одинцове. В здании есть восемь современных операционных, в одной из которых можно будет вести прямые трансляции. Будет работать стационар на 120 коек и несколько лабораторий.

Трудиться в комплексе будет команда из 300 высококвалифицированных медиков. Впереди третья очередь строительства госпиталя.