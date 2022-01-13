Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к волне «омикрона»

В Московской области готовятся к новой волне коронавируса. Для помощи пациентам с «омикрон»-штаммом число ковидных коек в госпитале парка «Патриот» увеличат вдвое, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 1».

Количество коек во временном госпитале в парке «Патриот» увеличат с 400–440 до 800.

«Мы разворачиваем уже заранее все необходимые мощности, для того чтобы оказывать медицинскую помощь по „омикрону“», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что есть мнение о более легкой форме ковида при «омикроне». Он выразил надежду, чтобы это действительно было так. Но сейчас все подразделения в регионе ведут работу над тем, чтобы пройти новую волну пандемии.

«Мы должны подготовить койки с врачами, кислородом и со всеми необходимыми медикаментами. Такую работу сейчас все подразделения ведут для того, чтобы вот эту волну, которую мы видим в мире, мы тоже смогли преодолеть и справиться с нагрузкой», — сказал глава Подмосковья.

Ранее «360» рассказал, какими особенностями обладает новый штамм коронавируса, число заражений которым в России продолжает расти.