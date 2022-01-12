«Омикроновый» шторм навис над Россией. Что важно знать

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, предупредил об опасности нового удара коронавируса. Он может быть связан с распространением штамма «омикрон», который отличается повышенной заразностью. Российский лидер предупредил, что у страны есть примерно две недели, чтобы как следует подготовиться к новому витку инфекции. Какими особенностями обладает новый штамм и чем он грозит — в материале «360».

Появление и распространение

Новый штамм коронавируса был обнаружен на территории ЮАР и Ботсваны. Поначалу было непонятно, какие у него будут особенности, однако затем он начал показывать высокую заразность и стал стремительно распространяться по миру. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему статус «вызывающего озабоченность». Специалисты Роспотребнадзора считают, что за высокую трансмиссивность вируса отвечают его мутации — он легко связывается с клетками организма. Некоторые ученые предполагают, что этот штамм мог развиться у людей, иммунитет которых был сильно ослаблен.

С тех пор новый штамм начал стремительно захватывать мир. Он, по некоторым данным, в шесть раз заразнее «дельты». За время после проникновения варианта вируса в разные страны заболеваемость там стала бить рекорды. В одних только США заражаемость достигает полутора миллионов человек в сутки. В последнее время отдельные случаи заражения стали фиксировать и в России. Специалисты предупреждают, что штамм может привести к новому всплеску болезни.

Более легкое течение

В Великобритании и Франции, где вспышка омикрона регистрируется с 10-х чисел декабря, ситуация похожая. Однако есть и хорошие новости — по имеющимся данным, количество случаев тяжелого течения заболевания именно при заражении «омикроном» несколько ниже, чем при других штаммах. Недавно с таким заявлением выступили в ВОЗ. Врачи считают, что если бы так резко стал распространяться другой вариант, количество зараженных и даже погибших оказалось бы в разы больше.

Однако летальные случаи от «омикрона» бывают все равно. Разработчики вакцин заверили, что они эффективны и против нового штамма, хотя уже начали работы над модификацией препаратов специально для борьбы с этим вариантом.

Основные симптомы

Российские врачи заявили, что симптомы «омикрона» схожи с симптомами респираторных инфекций. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ранние проявления этого варианта коронавируса. В них входят: высокая температура, сильная слабость, подкашливание, першение в горле, гипермнезия (расстройство памяти).

Министр здравоохранения Михаил Мурашко тоже выделил некоторые симптомы нового штамма. Он сказал, что у людей может быть лихорадка, першение в горле, миалгия — боли в мышцах, признаки интоксикации. По некоторым данным, у отдельных пациентов наблюдается рвота и диарея.

Главные меры предосторожности

Защитные маски

Специалисты отмечают, что при настолько заразной инфекции как никогда важно неукоснительно соблюдать все меры предосторожности. Во-первых, это масочный режим, сколько бы ни ходили слухи о его неэффективности. Эксперты уверяют, что носить маску нужно не только при больших скоплениях народа, но и в потенциально общественных местах. Например, в лифтах, на лестничных площадках, на бензоколонках. Руки нужно как можно чаще обрабатывать антисептиком.

Вакцинация и ее особенности

Основное, в чем уверяют врачи, — это необходимость вакцинации. Вакцина в России, эффективность которой уже многократно доказана, — это «Спутник V». Даже тот факт, что человек уже переболел, все равно не поможет защититься надолго, обязательно нужно поставить прививку через некоторое время. Причем три месяца — достаточный срок, чтобы вакцинироваться после перенесенного заболевания. Важно помнить, что поставленная прививка не гарантирует защиту от заражения, но значительно понижает риски тяжелого течения болезни.

Иммунолог Николай Крючков предупредил, что даже после прививки едва ли может сохраниться высокая защита на целых 12 месяцев в условиях распространения «омикрона». Он рекомендовал ревакцинироваться во временном окне до четырех месяцев — только тогда иммунный ответ будет достаточным.

Самоизоляция

Время распространения нового штамма — тот период, когда лучше всего повременить с общественной жизнью. Лучше как можно реже ходить в рестораны, театры, музеи, на концерты. Свободное время лучше всего проводить с родственниками и с близкими друзьями.

Забота о детях

Важно помнить, что дети в России почти не вакцинированы. Их тоже нужно беречь от заражения, желательно повременить с посещением общественных мест. Хорошо с детства приучать ребенка носить маску — это снизит риски. К тому же некоторые могут сами не заболеть, но являться распространителями коронавируса.

Тесты на COVID-19

При появлении первых симптомов простуды нужно обязательно сдать ПЦР-тест. Своевременное выявление заболевания — залог успешного лечения. К тому же, это позволит вовремя самоизолироваться и не заражать окружающих. Ходить с простудой на работу в пандемию нельзя.