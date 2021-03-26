Воробьев рассказал о поддержке бизнеса на удаленных территориях

Московская область подготовила ряд мер для поддержки бизнеса на удаленных территориях. Речь идет в том числе про бесплатную землю и налоговые льготы. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что власти региона продолжают поддерживать весь бизнес, при этом отметил, что отдельное внимание надо уделять тому, который расположен на отдаленных территориях. Воробьев признал, что в таком случае расстояние от мегаполиса имеет значение.

«Если ты будешь открывать предприятия в Кашире, Волоколамске, в Рузе, то у нас есть ряд мероприятий, инфраструктура, бесплатную землю вам дадим. Соответственно, льготы по налогам. Поможем со всеми хлопотами, которые предполагает начало бизнеса», — отметил он.

Ранее губернатор региона пообещал, что Московская область решит проблему обманутых дольщиков к 2023 году. Он уточнил, что с начала этого года ключи получили уже более четырех тысяч человек, которые по несколько лет ждали свои квартиры. До конца 2021-го свое жилье получат еще свыше 16 тысяч обманутых дольщиков.