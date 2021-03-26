Воробьев пообещал к 2023 году решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье

Московская область решит проблему с обманутыми дольщиками в регионе к 2023 году. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона отметил, что такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Губернатор пообещал, что проблема обманутых дольщиков в Московской области будет решена раз и навсегда. Он подчеркнул, что в этом году власти региона выдадут ключи от квартир 20 тысячам пострадавших.

С начала 2021 года в свои квартиры уже въехали более четырех тысяч жителей региона. Они получили свои квартиры в 34 многоквартирных домах. Речь идет про достроенные комплексы «Котельнические высотки», «Булатниково» и «Город счастья». Покупатели ждали свои квартиры годами — где-то по два-три года, а где-то больше пяти лет.

Кроме того, за первые три месяца этого года долгожданные ключи получили владельцы квартир в комплексах «Южное Видное», «Новобулатниково», ЖК на улице Боголюбова в Дубне, «Лобня Сити», «Немчиновка-Резиденц» — дом № 1.

Еще 16,6 тысячи обманутых дольщиков получат свою недвижимость до конца года в 196 домах по всему региону. Речь идет в том числе про недострои в комплексах «Спасский мост», «Березки», «Купавино», «Марс», «Немчиновка-Резиденц» и «Высокие жаворонки».