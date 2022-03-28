Воробьев рассказал о мерах по увеличению посевных площадей

Московская область увеличит количество посевных площадей в этом году. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на этой неделе он встретится с собственниками неиспользуемых земель, чтобы договориться с ними о введении их участков в оборот.

Глава Подмосковья напомнил, что поручение об увеличении посевных площадей дали на совещании у президента России.

«У нас тоже есть собственники, с которыми я планирую встретиться на этой неделе, где земля простаивает, в лучшем случае растет трава. Мы считаем, что такое отношение, особенно сейчас, да и до сложных времен недопустимо», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что речь идет о десятках тысяч гектаров, которые никак не используются. Он добавил, что намерен обсудить с владельцами участков возможность использования земли в сельскохозяйственных целях.

Московская область в рамках проведения программы по импортозамещению в сельском хозяйстве приняла ряд мер для поддержки фермеров. В частности, сельхозпроизводители получат льготные кредиты за счет регионального и федерального бюджета.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский отметил, что начиная с апреля 2022 года фермеры получат участки земли в безвозмездное пользование сроком на шесть лет. Если они обеспечат богатый урожай, то спустя установленный срок смогут купить землю по льготной цене.