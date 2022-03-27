Развитие в новых условиях. Как в Подмосковье будет проходить импортозамещение в сельском хозяйстве

Подмосковье готово к импортозамещению в сельском хозяйстве. Сейчас регион обеспечен семенами и техникой, а в дальнейшем усилит торговлю с дружественными странами и полностью перейдет на отечественное оборудование. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал «360» о планах развития сферы в новых условиях.

Сельское хозяйство в регионе

В Московской области выращивают несколько культур. Это и пшеница, и кукуруза, и зернобобовые, и рапс, из которого потом делают масло. В регионе растут также соя и подсолнечник. Но самое главное — овощи открытого грунта.

Подготовка к весенним полевым работам началась еще зимой, когда производители начинают закупать семена, удобрения и средства защиты растений. В конце апреля они должны выйти в поле, чтобы начать первые регламентные работы.

На сегодняшний день область обеспечена семенами на 97%. По словам Сергея Воскресенского, аграрии успели закупиться до начала ажиотажа. Но большинство импортные.

«Овощи открытого грунта, то есть лук, морковь, капуста, — это практически на 70% импортные семена. В нашем регионе они не выращиваются, и нам приходится их завозить как из южных регионов страны, так и из южных регионов мира. Это и Африка, и Европа, и Америка», — отметил Воскресенский.

Одними овощами дело не ограничивается. Подмосковье активно производит молочные продукты, а также консервы, корма для животных, хлеба и напитки.

Замещение оборудования

Посадить и вырастить — это только полдела. Очень многое зависит от техники, которая убирает культуры. По словам Сергея Воскресенского, предприятия Подмосковья закупились запчастями, а дальше начнется импортозамещение.

Мы будем переходить полностью на отечественную технику, благо у нас есть в России предприятия, которые производят конкурентоспособные машины Сергей Воскресенский.

Воскресенский рассказал, что, несмотря на санкции, компоненты сельскохозяйственной техники удастся заместить. Поставлять их могут дружественные страны и страны, которые не подпали под санкции. По словам министра сельского хозяйства, за год можно научиться изготавливать запчасти на российских промышленных предприятиях.

В некоторых аспектах сельское хозяйство независимо от импортных поставок. Например, минеральные удобрения полностью производятся в России. Для поставки средства защиты растений начнут рассматривать новые логистические цепочки. Их могут импортировать из Китая, Индии и Турции.

Поддержка фермерам

Правительство Московской области разработало дополнительный пакет мер антикризисной поддержки для фермеров и сельхозпроизводителей. Они получат льготные кредиты как от регионального, так и от федерального правительства. Московская область выделила 480 миллионов рублей на льготное кредитование.

Другая мера поддержки от правительства — компенсация ставки рефинансирования, которая составляет сейчас 20%. Таким образом, кредиты для производителей обойдутся в 1–5%.

Увеличение производства

В дальнейшем сельскохозяйственное производство будут только увеличивать. В декабре прошлого года один из ведущих производителей овощей закрытого грунта «Агрокультура Групп» ввел в эксплуатацию новую теплицу, в которой выращивают ежевику и клубнику. И хотя ягоды не растут на открытом солнце, они ничем не уступают по качеству.

Воскресенский отметил, что дальше для ягоды введут дополнительные 100 гектаров земли. И в 2023 году регион будет лидером по производству. В планах увеличение урожайности и надоев. А для этого до конца года введут 20 тысяч гектаров в оборот.

«Это увеличит валовое производство на 80 тысяч тонн дополнительно. В этом году мы планируем прибавить по 150 литров молока на каждую корову», — заметил Воскресенский.

Увеличением урожая дело не ограничится. В апреле фермерам начнут выдавать землю в безвозмездное пользование на шесть лет. Но им придется отчитываться богатым урожаем. Если же фермеры будут выполнять свои нормативы, то смогут выкупить землю по небольшой стоимости.