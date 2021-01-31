Воробьев рассказал, как строился путепровод у платформы Жаворонки в Одинцове

Новый переезд связал Киевское, Минское и Можайское шоссе. Теперь автобусы, которые идут из Краснознаменска и деревни Митькино к станции МЦД «Одинцово», будут доезжать на 10–15 минут быстрее.

«Этот переезд был построен благодаря партнерству с мэром и правительством Москвы. Территории наши пересекаются. Москва, Московская область — мы единая московская агломерация, поэтому максимально стараемся решать проблемы, которые нам приносит жизни, и, собственно говоря, переезд готов», — рассказал губернатор.

Путепровод находится на пересечении 1-й Советской улицы с железнодорожными путями Белорусского направления МЖД — рядом с платформой Жаворонки. Строительство моста велось в рамках развития Московского транспортного узла. Уже построено 28 переездов. До конца года будут сданы еще три.