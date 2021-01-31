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    31 января 2021, 10:45

    Воробьев рассказал, как строился путепровод у платформы Жаворонки в Одинцове

    Анастасия Калинина

    Путепровода у платформы Жаворонки в Одинцове ждали тысячи людей. Несколько дней назад его открыли для машин, и время проезда существенно сократилось. Проект был реализован благодаря партнерству с московским правительством. Об этом в эфире программы «Вести-Москва. Неделя в городе» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Воробьев рассказал, как строился путепровод у платформы Жаворонки в Одинцове

    Новый переезд связал Киевское, Минское и Можайское шоссе. Теперь автобусы, которые идут из Краснознаменска и деревни Митькино к станции МЦД «Одинцово», будут доезжать на 10–15 минут быстрее.

    «Этот переезд был построен благодаря партнерству с мэром и правительством Москвы. Территории наши пересекаются. Москва, Московская область — мы единая московская агломерация, поэтому максимально стараемся решать проблемы, которые нам приносит жизни, и, собственно говоря, переезд готов», — рассказал губернатор.

    Путепровод находится на пересечении 1-й Советской улицы с железнодорожными путями Белорусского направления МЖД — рядом с платформой Жаворонки. Строительство моста велось в рамках развития Московского транспортного узла. Уже построено 28 переездов. До конца года будут сданы еще три.