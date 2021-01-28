Новая связь между Можайским и Минским шоссе. Путепровод у платформы Жаворонки открыли для машин

В Одинцове сегодня состоялось открытие путепровода около платформы Жаворонки. Старт движению по новой дороге дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

В среду Андрей Воробьев вместе с Сергеем Собининым дали старт рабочему движению по путепроводу. Первые машины по новой дороге поехали в 11:08 28 января.

«Мы вместе реализуем проект пригородного сообщения. Частота очень высокая, плотность населения в нашем регионе очень высокая. Такие переезды просто делают жизнь огромного количества людей комфортнее. Стоять по часу-полтора возле закрытого шлагбаума точно на хорошее настроение не влияет», — отметил Воробьев во время открытия.

По словам губернатора, в области сейчас строятся 27 подобных проектов. Следующий откроют в Лобне.

Я очень надеюсь, что сотни тысяч человек почувствуют совершенно другое качество жизни, будут быстрее возвращаться домой, передвигаться по Москве и по области Андрей Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что о путепроводе в Жаворонках договорились после открытия дороги в Клекшине. Это связано с развитием железнодорожного сообщения.

«Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность движения поездов и практически жителям уже невозможно переехать через пути без путепровода. <…> Достаточно небольшой объект, но очень важный. Он соединяет несколько магистралей вылетных. <…> Проект интересный и важный, поздравляю с его окончанием. Андрей Юрьевич, спасибо за поддержку и помощь», — отметил Собянин.

Новый путепровод находится на пересечении 1-й Советской улицы с железно-дорожными путями Белорусского направления МЖД — рядом с платформой Жаворонки. Строительство моста велось в рамках развития Московского транспортного узла. Уже построено 28 переездов. До конца года будут сданы еще три.

Теперь у жителей Подмосковья появилась удобная поперечная транспортная связка между Можайским и Минским шоссе, которая разгрузит прилегающую улично-дорожную сеть. Этот проект улучшит дорожную ситуацию для 18 тысяч жителей Одинцова и Новой Москвы. К тому же путепровод создаст дополнительный комфорт и позволит дачникам, которые приезжают сюда и летом, и зимой, экономить время.

Автобусы, которые идут из Краснознаменска и деревни Митькино к станции МЦД «Одинцово», будут доезжать на 10–15 минут быстрее.

На церемонии запуска также присутствовали министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и генеральный директор АО «Дороги и мосты» Владимир Власов.

Два дня назад Андрей Воробьев дал старт движению на Репинской развязке на Ленинградском шоссе. Новый путепровод пролегает между Старыми и Новыми Химками.