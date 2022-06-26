Воробьев рассказал, как с помощью одного сайта найти вариант для любого отдыха в Подмосковье

Вариантов для отдыха в Подмосковье может быть очень много, поэтому чтобы человек мог сориентироваться и выбрать себе времяпрепровождение, в регионе создали ресурс welcome.mosreg.ru. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы Подмосковья, это сайт, где можно выбрать место, например, для рыбалки, или экскурсию в музей, поездку в пансионат или к историческим достопримечательностям.

«Поэтому есть ресурс, который мы сейчас достаточно активно продвигаем. Для чего? Чтобы все было понятно человеку: куда поехать — в музей, на рыбалку, на отдых, лечение или просто погулять, насладиться историческими ценностями. Вот я считаю, что на этом сайте есть ответы на все вопросы», — пояснил он в эфире программы «Вести-Москва. Неделя в городе».

Ранее губернатор отмечал, что запрос на отдых в регионе очень вырос. В начале июня на летний период было забронировано около 85% отелей и глэмпингов.

«Поэтому, безусловно, для нас сегодня туризм чем дальше, тем больше становится индустрией, которой мы с удовольствием уделяем внимание», — подчеркнул Воробьев.