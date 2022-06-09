Андрей Воробьев: отели и глэмпинги Подмосковья забронированы примерно на 85% на лето

В Московской области на летний период забронировали около 85% отелей и глэмпингов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik заметил, что туристов привлекает хороший сервис.

«Если говорить про отели и глэмпинги, которые сейчас развиваются, и коттеджные различные варианты отдыха, как „Изумрудный лес“, то 85% уже брони, спрос высокий», — сказал он.

Аналогичную тенденцию подмосковные власти наблюдали и в предыдущие годы. Регион растет, приезжают в область многие. А в 2022 году запрос на отдых оказался огромным.

«В этом году особые обстоятельства, когда мы видим огромный запрос на отдых. Это и отели, и пансионаты, активный отдых, спорт, глэмпинги — в общем, все то, что позволяет провести уикенд и даже отпуск. Поэтому, безусловно, для нас сегодня туризм, чем дальше, тем больше становится индустрией, которой мы с удовольствием уделяем внимание», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области заметил, что места в Подмосковье пользуются большой популярностью.

Задачей региональных властей Андрей Воробьев назвал совместную работу с представителями сферы туризма: потенциальных путешественников необходимо максимально информировать, а все сервисы — сделать удобными.

«Чтобы ты четко мог понимать: если велосипед — откуда и куда можешь поехать. Поэтому на "Яндексе" мы провели работу и веломаршруты отражаем. Если хочешь поехать с семьей или друзьями на рыбалку, мы тоже вносим на сайт welcome.mosreg максимальную информацию, чтобы ты смог сделать выбор», — сказал губернатор Московской области.

Развивают в Подмосковье и новые проекты. Существующую сеть отелей и прочих мест для отдыха, заметил Андрей Воробьев, нужно модернизировать — чтобы они соответствовали высокому запросу жителей.

«Запрос высокий и для тех, кто едет на природу, в тот самый палаточный городок или глэмпинг, и кто едет в пятизвездочную гостиницу. Везде должны быть стандарты, и они не должны разочаровывать ни по сервису, ни по повестке дня, которую тебе предлагают», — обратил внимание глава региона.

В Московской области, добавил он, есть востребованность новых гольф-клубов — чаще всего на юго-западе, в Дмитровском городском округе и Мытищах.

«Все эти территории у нас востребованы для отдыха», — заключил Андрей Воробьев.