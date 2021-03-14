Воробьев рассказал, как проходит реконструкция трассы «Урал» в Люберцах

В Люберцах началась реконструкция трассы М-5 «Урал». Уже на первом этапе работ пропускная способность увеличится на 35%. Об этом в интервью программе «Неделя в городе» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В будущем там вместо трех полос появятся по пять в каждую сторону — такой станет вылетная магистраль. Она разгрузит Люберцы и ближайшие поселки. Также она ускорит самый проблемный участок — трассу М-5 «Урал», где постоянные пробки и долгие светофоры. На первом этапе реконструкции увеличится пропускная способность на 35%.

«„Урал-5“ — федеральный объект, который строится в графике, даже с некоторым опережением. В конце года откроются первые 10 километров. И вторые 11 — в конце 2023 года. 35 миллиардов рублей будет инвестировано для того, чтобы прямой ход сделать по „Урал-5“. Жуковский, Люберцы, Коломна, Раменское, Бронницы — все, что идет на восток транзитом, будет прямым ходом идти по 10 полосам. Сегодня строители доложили нам, что все идет в графике», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что президент России Владимир Путин поддержал эту масштабную реконструкцию.