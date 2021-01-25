Воробьев призвал ЖКХ «работать на результат» в сложных погодных условиях

Московская область оказалась в сложных погодных условиях. После морозов и снегопадов в регион пришла оттепель. Это значит, что особое внимание нужно уделить состоянию дорог. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается текущих проблем, то мы видим погодные условия в Московской области. Они достаточно сложные. И долг ЖКХ, дорожных служб — очень своевременно реагировать. И [в] снег, и [в] гололед, и [в] оттепель», — сказал он.

По его словам, всесезонную специфику и связанные с ней трудности можно предвидеть. В связи с этим тротуары надо обрабатывать реагентами, дворы во время снежной погоды нужно тщательно убирать. В противном случае жизнь людей, как минимум, станет неудобной, как максимум, человек может получить травму.

«На все это мы должны максимально оперативно реагировать. Для этого есть техника и люди, которые за это отвечают. Прошу работать исключительно на результат», — заметил губернатор.

Он также обратил внимание на то, что власти Московской области должны еще больше работать над тем, чтобы фиксировать проблемы в регионе и делать все для их устранения.