Власти вместе с жителями выявят и решат проблемы Подмосковья

Власти Подмосковья должны находиться в тесном контакте с жителями региона и выявить главные проблемы, с которыми сталкиваются люди. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во время правительственного заседания он напомнил, что из-за пандемии почти весь прошлый год и чиновники, и жители области работали и общались дистанционно. Однако сейчас крайне «важно усилить работу по взаимодействую с жителями и выявить наиболее проблемные, чувствительные места на каждой территории».

Мы имеем сбалансированный бюджет и должны направлять ресурсы на те проблемы, которые больше всего волнуют жителей. Каждый человек должен понимать, какие изменения будут происходить в ближайшей перспективе Андрей Воробьев.

Во время заседания губернатор не обошел стороной и вопрос борьбы с коронавирусом. Он рассказал, что за прошлую неделю прошлую неделю из подмосковных больниц выписали рекордное количество пациентов, которые выздоровели после COVID-19.

В регионе зафиксировано снижение случаев коронавируса. В связи с этим количество коек сокращается. При этом Московская область усилит плановую помощь пациентам.