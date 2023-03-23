Подмосковье 23 марта 2023, 12:03 Очистка лесов от больных и сгнивших деревьев началась в Подмосковье

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Почти 3,4 тысячи аварийных деревьев удалят из лесов Подмосковья во время чисток. Работы по оздоровлению природных территорий уже начались.

В список на удаление попадают старые сгнившие деревья, о которых сообщают жители или лесничие. Как правило, такие экземпляры имеют опасный наклон или обрыв корней, что представляет опасность.

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«Рубка аварийных деревьев на территории лесного фонда запланирована в количестве 3397 штук. Работы выполнены уже на 18 процентов», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также с начала года в Подмосковье уже проведены выборочные санитарные рубки на площади 42,60 гектара, что составляет почти 15 процентов от плана на 12 месяцев. Проводятся и сплошные санитарные рубки, и работы по уборке неликвидной древесины.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

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