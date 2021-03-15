Воробьев призвал взять под контроль места с подтоплениями и гололедом в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить особое внимание последствиям потепления после снежной зимы. Коммунальные и дорожные службы должны эффективно бороться с подтоплениями и гололедом. Об этом глава региона заявил на заседании с подмосковным правительством.

«Очевидно, что была снежная зима, сейчас потепление, наступление весны требует от наших коммунальных дорожных служб по-прежнему максимальной вовлеченности и эффективной работы», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас это наиболее острая тема, которую активно обсуждают в соцсетях, а жители Подмосковья обращаются за помощью к властям через «Добродел».

«Мы видим количество обращений, ситуацию на дорогах и здесь очень важно, чтобы вся техника, планирование этой работы в каждом городе было на высоком уровне», — призвал губернатор Московской области. Воробьев попросил глав городских округов взять под личный контроль потенциально опасные и скользкие места, где было много снега.

С наступлением этой недели в Московскую область пришло потепление. Снег начал активно таять. Днем 15 марта в Подмосковье до +5 градусов.