Москвичей предупредили о снеге с дождем 15 марта

В понедельник, 15 марта, в Москве потеплеет до +4 градусов. Весь день в столице будет облачно, пройдет снег с дождем. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в Москве +2…+4 градуса, а в Подмосковье 0…+5», — цитирует РИА «Новости» слова Синенкова.

Собеседник добавил, что ветер в Москве в понедельник будет дуть с юга со скоростью до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба — это ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «360», что весна в этом году в московском регионе будет наступать не бурными темпами, а постепенно. По его словам, сначала будет потепление, потом наступит небольшое похолодание. Вильфанд добавил, что это «такой нормальный весенний процесс, который чаще всего и происходит в умеренных широтах европейской части страны».