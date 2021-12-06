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    06 декабря 2021, 12:33

    Воробьев призвал УК Подмосковья сделать дворы и тротуары безопасными зимой

    Губернатор Подмосковья Воробьев призвал УК Подмосковья сделать дворы и тротуары безопасными зимой

    Анастасия Аброськина, Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Зимой нужно обрабатывать и делать безопасными не только дороги, но и тротуары и дворы. Об этом на заседании с областным правительством заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Воробьев призвал УК Подмосковья сделать дворы и тротуары безопасными зимой

    Он попросил управляющие компании и подразделения благоустройства обратить внимание на то, что тротуары должны быть безопасными.

    «Как сделать их безопасными, вы прекрасно знаете. Понятно, что для этого должна быть механизация и должны быть различные способы обработки тротуаров», — сказал глава региона.

    Также приоритетом является и уборка дворов.

    Воробьев подчеркнул, что каждая управляющая компания должна добросовестно работать. Ведь каждый месяц она получает платежи, финансовую поддержку, в том числе и от региональных властей, на наведение и поддержание порядка.

    Также во время заседания губернатор заявил, что чаще всего предложения и просьбы жителей Подмосковья связаны со сферой ЖКХ, в частности, управляющих компаний. Также людей волнуют темы образования, транспорта, благоустройства.

    Воробьев подчеркнул, что перемены должны происходить в каждом населенном пункте.