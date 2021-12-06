Воробьев призвал УК Подмосковья сделать дворы и тротуары безопасными зимой

Зимой нужно обрабатывать и делать безопасными не только дороги, но и тротуары и дворы. Об этом на заседании с областным правительством заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он попросил управляющие компании и подразделения благоустройства обратить внимание на то, что тротуары должны быть безопасными.

«Как сделать их безопасными, вы прекрасно знаете. Понятно, что для этого должна быть механизация и должны быть различные способы обработки тротуаров», — сказал глава региона.

Также приоритетом является и уборка дворов.

Воробьев подчеркнул, что каждая управляющая компания должна добросовестно работать. Ведь каждый месяц она получает платежи, финансовую поддержку, в том числе и от региональных властей, на наведение и поддержание порядка.

Также во время заседания губернатор заявил, что чаще всего предложения и просьбы жителей Подмосковья связаны со сферой ЖКХ, в частности, управляющих компаний. Также людей волнуют темы образования, транспорта, благоустройства.

Воробьев подчеркнул, что перемены должны происходить в каждом населенном пункте.