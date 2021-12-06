Губернатор Подмосковья назвал сферу, с которой чаще всего были связаны просьбы жителей

Предложения и просьбы жителей Подмосковья чаще всего были связаны с темой жилья и ЖКХ. Об этом на заседании с областным правительством заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Из наказов у нас 21% — темы жилья, ЖКХ, работы управляющих компаний, тарифы, коммунальной инфраструктуры. 20% — это городская среда, благоустройство. Здесь парки, скверы, лес и в том числе дворы. 10% — это образование, детские сады, 9% — это медицина, 7% — транспорт, дороги», — отметил глава региона.

По его словам, нужно доходчиво рассказать жителям о том, как эти наказаны реализуются, в какие сроки. Воробьев обратил внимание на то, что в Московской области действует большая социальная программа. Речь идет, в частности, о строительстве социальных объектов: детских садов, школ. Ведь на это есть запрос.

«Вот в субботу я подготовил цитату. Хочу зачитать: „Каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом. А достигнутый результат — менять жизнь к лучшему“», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что перемены должны происходить в каждом муниципалитете и каждом населенном пункте. Воробьев отметил, что большие возможности дают инфраструктурные кредиты. От качества реализации проектов зависит, какие следующие объемы, какие следующие направления можно будет реализовать в Подмосковье.