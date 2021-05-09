«Важный и памятный день». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 9 Мая

Губернатор Московской области поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он поблагодарил их за подвиги.

«Уважаемые жители Подмосковья! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Для каждой семьи и всего нашего народа 9 Мая — особенный, важный и памятный день. В далеком 1945-м закончилась война, страна встречала своих героев, начиналась новая мирная жизнь. За эту жизнь мы говорим спасибо нашим родным людям, отцам, дедам и прадедам, всему поколению победителей!» — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что большое счастье — обнять фронтовиков, пожать им руку, услышать воспоминания и мудрый совет.

«Война и время забрали многих героев, но память о них не должна замереть на черно-белом фотоснимке. Поэтому каждый год мы встаем в „Бессмертный полк“, возлагаем цветы к братским могилам и мемориалам, передаем детям семейные истории военных лет, чтобы они тоже знали и гордились», — подчеркнул глава региона.

Пусть 9 Мая навсегда останется Днем Победы и Днем Мира. Желаю всем добра, благополучия и здоровья! Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что через несколько месяцев будет отмечаться 80-летие битвы за Москву. Он назвал этот рубеж судьбоносным и одним из самых трагичных и героических событий войны. По словам Воробьева, в Подмосковье со всем уважением почтут память тех, кто остановил врага и защитил столицу, изменил ход войны и приблизил победу.