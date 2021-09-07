Газ одной кнопкой и «карта эмоций». Что нужно знать о «Социальной газификации» в Подмосковье

С начала июля в Московской области газифицировали 1181 домовладение. «Социальная газификация» продолжает набирать обороты: работы ведут сразу в 300 населенных пунктах, еще 120 уже полностью готовы. Об этом и других важных аспектах программы рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов на очередном брифинге с жителями.

Баранов подчеркнул, что сейчас в регионе газифицируют более 200 домовладений в неделю. На этом показателе останавливаться не планируют — он достигнет 500 домовладений в неделю.

«Процесс газификации заключается в том, что необходимо провести проектные работы, после этого строить. Поэтому у каждого населенного пункта есть график работ, мы идем по нему. Исходя из этого графика наша максимальная пиковая нагрузка до конца 2022 года будет 500 домовладений в неделю. Мы планомерно к этому движемся», — отметил Баранов.

Дистанционные услуги для комфорта жителей

Баранов отметил, что представители «Мособлгаза» постоянно общаются с жителями и слышат их пожелания. Чтобы им было проще и комфортнее, на сайте организации доступны различные дистанционные сервисы. Воспользоваться ими просто — достаточно нажать на сайте ярко-желтую кнопку, которая переведет пользователя на страницу «Социальной газификации».

Там можно посмотреть счетчик домовладений, которые уже газифицировали — он обновляется в режиме онлайн. Кроме того, там есть кнопка «подключить газ».

«В Московской области, чтобы подключить газ, заявки подавать не надо. Нажав на кнопку „подключить газ“ вы автоматически попадете в простую заявку на заключение комплексного договора — это договор на работы внутри участка. Мы постарались сделать максимально простую форму заявки: паспорт, почта, телефон и сведения о земельном участке и домовладении, которые вы планируете подключать. Никаких дополнительных документов предоставлять не надо, все предельно просто», — пояснил Баранов.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, на сайте «Мособлгаза» есть кнопки для связи с горячей линией «Социальной газификации» — туда можно написать или позвонить. Также на сайте можно узнать график движения 12 мобильных офисов, которые начнут работать в регионе с 15 сентября по поручению губернатора.

Они будут без выходных курсировать по территории Подмосковья и приезжать в те населенные пункты, где есть спрос на их услуги — 12 комплексных услуг. Это и «Социальная газификация», и заключение договоров на техобслуживание, и регистрация дома, и присвоение адреса, и льготы различные Игорь Баранов генеральный директор АО «Мособлгаз»

Также на сайте можно найти ответы на самые актуальные вопросы по «Социальной газификации» — эта рубрика постоянно дополняется, в соответствии с тем, что волнует жителей. Баранов отметил, что особой популярностью пользуется еще одна дистанционная услуга — калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость газификации конкретного дома.

Если речь идет о домовладении, которое попадает в программу «Социальной газификации», то калькулятор рассчитает только стоимость работ от забора до здания. Если не попадает — то полную стоимость, в том числе проведение трубопровода по улице.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» подчеркнул, что жители часто спрашивали, где можно увидеть статус работ в конкретном населенном пункте. Сейчас это можно сделать на сайте организации — в этом поможет так называемая карта эмоций.

«Она подсвечивает все населенные пункты, которые газифицируются, сердечками. Здесь очень просто: если сердечко желтое — работы введутся, зеленое — работы полностью закончены. Нажав на сердечко, житель сможет увидеть статус, период работ, сколько газифицировано домовладений, помощника», — пояснил он.

Помощником является сотрудник «Мособлгаза», задача которого — отвечать на все вопросы жителей по «Социальной газификации». Такой сотрудник закреплен за каждым населенным пунктом, который попал в программу: помощнику можно написать в Telegram-канале.

Также с помощью «карты эмоций» можно увидеть фотографии населенного пункта, которые наглядно показывают ход работы по газификации.

«Нам важно, чтобы мы с жителями одинаково следили за ходом реализации президентского проекта. Я попросил сделать на сайте кнопку „сообщить о несоответствии“: если житель, открыв населенный пункт, видят, что информация в чем-то, на их взгляд, отличается от реальности — пожалуйста, напишите нам. Мы возьмем это в работу, разберемся и ситуацию поправим», — подчеркнул Баранов.

Источник фото: РИА «Новости»

Уникальный комплексный договор

Баранов отметил, что в комплексный договор включили пять ранее действующих договоров — каждый из них надо было заключить отдельно, чтобы газифицировать домовладение.

«Это проектирование и строительство внутри участка, это само газоиспользующее оборудование, его монтаж и наладка, дальнейшее техническое обслуживание оборудования и договор на поставку газа. По суди, это уникальный документ, мы идем впереди других субъектов», — подчеркнул он, добавив, что больше не слышал о таком едином документе.

Даже если газификация придет в населенный пункт только в 2022 году, заключить договор можно уже сейчас: в таком случае житель зафиксирует текущую стоимость на услуги и будет застрахован от возможного подорожания. При этом выплачивать стоимость работ можно двумя вариантами: либо 50% сразу, 50% по факту выполнения работ, либо в течение шести месяцев в рамках беспроцентной рассрочки. При этом чтобы газ пустили, не нужно ждать последнего платежа.

«Никаких спекуляций на предмет того, что пока вы не заплатите нам оставшуюся сумму, быть не должно. Если такие факты возникают, я прошу о них сообщать. Но я уверен, что таких ситуаций быть не должно», — подчеркнул Баранов.

При этом у жителей есть время, чтобы понять, хотят они газифицировать свой дом или нет. Если у человека уже построен и зарегистрирован дом, и он по какой-то причине не хочет заключать договор, то «Мособлгаз» закончит работы для газификации других собственников и уйдет из поселка.

«Но если вы передумаете через какое-то время, месяц, два, год, и подадите заявку на заключение комплексного договора и выполним работы на тех же условиях, что и сейчас — бесплатно доведем до забора», — подчеркнул он.

Если же дом только строится, то смысла в комплексном договоре пока нет.

«Тоже не стоит переживать: пока вы построите, вы к нам обратитесь — мы также придем и выполним работы бесплатно до границы участка, а внутри участка — по комплексному договору»

Источник фото: телеканал «360»

«Социальная газификация» не помеха губернаторской программе

Многие жители переживают, что из-за «Социальной газификации» в рамках президентской программы может отложиться газификация в Московской области по губернаторской программе. Баранов заявил, что эти опасения не соответствуют действительности.

Он напомнил, что губернаторская программа существует самостоятельно — каждый год газ проводят в 50 населенных пунктов, в которых его раньше не было.

«Мы газифицировали уже населенные пункты, где прописаны 100 и более человек, сейчас газифицируем, где прописаны 30 и более человек. Никаких сдвижек по срокам нет. Идет реализация президентской программы догазификации, а также идет одновременно губернаторская программа новой газификации», — подчеркнул он.

Вернуть деньги за газ до «Социальной газификации»

Многие жители Московской области начали процесс газификации своих домовладений незадолго до того, как стало известно о появлении программы «Социальной газификации». Пока она не действовала, людям приходилось платить за проведение газовой трубы не только внутри участка, но и до забора.

Если человек начал газифицироваться до президентского проекта, он может обратиться в газовую компанию, подчеркнул Баранов.

«Если его домовладение попадает под проект „Социальной газификации“, газовая компания вернет ему потраченные ранее деньги — за исключением тех средств, которые компания уже потратила. Например, на проектирование в рамках газификации его дома. Такие обращения в „Мособлгаз“ поступают, мы их отрабатываем и возвращаем деньги», — заключил он.