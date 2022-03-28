Подмосковье позаботится о жителях, которые оказались под угрозой потери работы из-за санкций

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона поручил позаботиться о сотрудниках, которые из-за санкций столкнулись со сложностями и угрозой потери работы. Например, в условиях ограничений в сфере полетов в особой поддержке нуждаются сотрудники аэропортов Шереметьево и Домодедово.

«Лучшим способом коммуникации являются именно ответы на вопросы, забота, внимание. Особенно для тех, кто оказался в сложной ситуации ввиду санкций. Как пример — ограничение полетов. У нас два крупнейших хаба авиационных — Шереметьево и Домодедово. Там работает большое количество наших коллег, жителей, сотрудников. На каждой территории прошу вас уделять внимание всем, у кого есть вопросы», — сказал глава региона на совещании с правительством области.

Ранее Воробьев уже отмечал, что одной из главных задач сейчас является предупреждение безработицы.

«Мы должны субсидировать, помогать в разных отраслях, снижать ставки [по кредитованию], чтобы компании были конкурентоспособными, чтобы предприятия имели горизонт дальнейших инвестиций и развития. И такие решения приняты», — отмечал он.

Он также выразил надежду, что все меры поддержки в каждой отрасли, в каждом направлении позволят пройти этот сложный период