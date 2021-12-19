Воробьев призвал наращивать туристический потенциал Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности увеличения туристического потока в регионе. Он приводит к экономическому развитию и создает рабочие места.

«Наша задача — чтобы люди с удовольствием приезжали в Подмосковье», — заявил губернатор в интервью «России 24».

Он отметил, что с 2018 года победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали 27 подмосковных проектов. Это уже существенно изменило в лучшую сторону внешний вид Зарайска, Вереи, Сергиева Посада.

Кроме того, за счет регионального бюджета модернизируют парки, чтобы в них можно было комфортно и безопасно гулять всей семьей, регулярно заниматься спортом. Воробьев обещал за пять лет благоустроить в Московской области 50 лесопарков.

Ранее губернатор отметил запрос на образование и здравоохранение в Подмосковье. Создаются флагманские школы, чтобы в них получали качественное образование и поступали в лучшие вузы. И второе направление — здравоохранение, которое испытывает чудовищную нагрузку.