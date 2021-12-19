Особое внимание. Воробьев назвал две важнейшие сферы для Подмосковья

Власти Московской области уделяют особое внимание развитию образования и здравоохранения. Активно строятся новые школы и детские сады, также создаются условия для привлечения врачей в регион. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Здравоохранение и образование — это две темы очень чувствительные», — сказал Воробьев.

Когда регион и города растут, нужно успевать обеспечивать их социальные инфраструктуры, подчеркнул губернатор.

«Мы большие инвестиции делаем в школы. У нас контингент растет, а значит, мы должны строить не менее 30 школ в год. Это весьма много. Плюс детские сады за ними идут, мы в этом году построили 20, плюс 50 мини детских садов. Это важно, чтобы отдать ребенка и пойти на работу», — отметил он.

Воробьев указал, что в Подмосковье огромный запрос на систему образования. Создаются флагманские школы, чтобы в них получали качественное образование и поступали в лучшие вузы. И второе направление — здравоохранение, которое испытывает чудовищную нагрузку.

«Мы ищем врачей, мы понимаем, что врачи будут задерживаться у нас только в том случае, когда мы о них заботимся. Поэтому существуют различные программы для тех, кто работает в скорой помощи, педиатров, работает с детьми, терапевтов. Мы предоставляем и оплачиваем служебное жилье, тебе не нужно платить, 20 тысяч [рублей] мы компенсируем из арендного жилья», — сказал глава Подмосковья.

Врачи идут на работу, хотя есть и некоторый отток, признал Воробьев.

«Мы должны тоже это понимать, это жизнь. Но идут, мы набираем врачей. Очень рады, когда у нас закрываются дефицитные специальности. Дефицитные — это хирурги, онкологи, узкие специалисты, урологи. Все, что связано с детским здоровьем, также очень востребовано», — добавил он.

Ранее Воробьев назвал высокий уровень жизни в Подмосковье главной задачей властей.