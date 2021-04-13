Воробьев призвал к ударному ремонту дорог в Подмосковье в 2021 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал к ударной работе по ремонту дорог в регионе в 2021 году. На эти цели будут выделены дополнительные средства, заявил он на заседании с областным правительством.

Воробьев обратил внимание, что после зимы дорожные и хозяйственные службы должны работать в форсированном режиме.

«Приятно заезжать в город, когда видишь чистые тротуары, дороги, покрашенные перила — все, что окружает человека. Прошу еще раз очень внимательно к этому вопросу подойти», — сказал он.

По его словам, в этом году на ремонт дорог и строительство новых тротуаров будут выделены дополнительные средства, поэтому работа должна быть проведена ударно.

«Ударно — это значит своевременно, штатно, законтрактовано с добросовестными подрядчиками под вашим неусыпным контролем», — пояснил губернатор.

В конце марта Воробьев назвал сроки сдачи последних 25 километров ЦКАД. По его словам, оставшаяся часть трассы должна быть сдана к июлю. Он также отметил, что в области продолжится строительство новых переездов, чтобы облегчить передвижение местных жителей.